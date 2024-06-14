Совет ЕС согласовал общую позицию по союзному закону о борьбе с коррупцией

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял общую позицию по союзному закону, который устанавливает стандарты для определения и наказания коррупционных преступлений, превентивные меры и правила для более эффективного расследования случаев коррупции.

"Коррупция подрывает доверие к государственному сектору, наносит ущерб экономике и структуре нашего общества. Благодаря этому новому закону мы наращиваем наши возможности по борьбе с коррупцией", - заявил министр юстиции председательствующей в Совете ЕС Бельгии Поль Ван Тигчелт.

В Брюсселе объясняют, что основная новизна закона заключается в том, что впервые на уровне ЕС он объединяет в одном законодательном акте нормы, касающиеся коррупции в государственном и частном секторах.

Так, новый закон заменит два отдельных акта ЕС – закон 2003 года о коррупции в частном секторе, и Конвенцию ЕС 1997 года о коррупции с участием чиновников ЕС или должностных лиц государств-членов ЕС. Он также предусматривает поправки в директиву 2017 года о мошенничестве и других уголовных преступлениях, которые затрагивают финансовые интересы ЕС.

"Благодаря новому закону все страны ЕС будут обязаны криминализировать одни и те же коррупционные деяния и одинаково определять их. Следующие правонарушения теперь на всей территории ЕС будут наказываться как уголовное преступление: взяточничество в государственном и частном секторах, присвоение средств, злоупотребление влиянием, воспрепятствование осуществлению правосудия и обогащение за счет коррупционных преступлений", - говорится в сообщении Совета ЕС.

На основе достигнутого общего подхода Совет сможет теперь вступить в переговоры с Европейским парламентом, чтобы согласовать окончательный текст закона. ЕП определил свою позицию еще в феврале 2024 года – ни одно государство не выдвинуло возражений по проекту.