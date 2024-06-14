Столтенберг посетит США и Канаду 17-21 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит США и Канаду, турне продлится с 17 по 21 июня. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе.

Его визит начнется с Вашингтона, где глава НАТО встретится с президентом США Джозефом Байденом. Столтенберг также выступит с речью и ответит на вопросы в Международном научном центре имени Вильсона.

18 июня генсек НАТО встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном и членами сенатского комитета по международным отношениям. Запланировано его общение с сенаторами США, в том числе с лидером сенатского меньшинства Митчеллом Макконнеллом и членами сенатской группы наблюдателей НАТО.

Столтенберг 19 июня отправится в столицу Канады Оттаву. Там он встретится с канадским премьер-министром Джастином Трюдо. В Канаде генсеку НАТО вручат премию Луи Сен-Лорана, и он также выступит с речью и ответит на вопросы аудитории.

20 июня глава Североатлантического альянса вернется в Вашингтон, где встретится с помощником президента по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и конгрессменами.

В Вашингтоне 9-11 июля состоится саммит НАТО, последний в карьере Столтенберга в качестве руководителя альянса.