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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

В Думе назвали проблемы с отправкой делегации на Ассамблею Межпарламентского союза в Женеве

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Госдума направит делегацию в Швейцарию для участия в 148-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС), если будут обеспечены гарантии безопасности, а также решены визовые вопросы, заявил "Интерфаксу" координатор делегации, вице-спикер Думы Петр Толстой.

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"Командировка и работа на МПС нашей делегации пока под вопросом ввиду не решенных пока Швейцарией вопросов виз и гарантий безопасности, но если эта часть будет обеспечена то, конечно, мы поедем и будем работать на МПС", - сказал он.

Однако подготовка к такой возможной поездке ведется. Делегацию российских парламентариев возглавит сенатор Константин Косачев.

148-ая Ассамблея состоится 22-28 марта в Женеве.

В программе Ассамблеи заявлены мероприятия в рамках Рабочей группы МПС по мирному урегулированию на Украине. В частности, на официальном сайте МПС сообщается, что будут заслушаны по отдельности парламентарии со стороны России и со стороны Украины.

В состав МПС входят 178 стран.

Делегация Федерального Собрания России - это десять человек (пять от Госдумы и пять от Совета Федерации).

Бюджет МПС формируется за счет ежегодных взносов стран-участниц и издательской деятельности. Взнос Федерального Собрания России в 2022 году составил 288200 швейцарских франков. По договоренности между палатами взнос уплачивает Госдума.

Госдума Константин Косачев Петр Толстой Швейцария Женева МПС Межпарламентский союз
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