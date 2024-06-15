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Правительство Киргизии утвердило порядок выплаты сделанных в СССР вкладов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Кабинет министров Киргизии утвердил положение о выплате вкладов, сделанных в СССР, сообщает в субботу пресс-служба киргизского кабмина.

"Решением кабмина утвержден порядок условий выплаты сумм гарантированных сбережений", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, восстановление денежных вкладов граждан Киргизии, а также бывшего СССР будут производиться вне зависимости от того, снял вкладчик деньги со своего счета или закрыл лицевой счет по состоянию на 1 января 1992 года, путем индексации их остатков с применением соответствующих коэффициентов.

Кроме этого, данным решением открытое акционерное общество "РСК Банк" назначается агентом кабинета министров Киргизии по проведению восстановления денежных сбережений граждан республики, а также граждан бывшего СССР.

Киргизия СССР РСК Банк
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