Хуситы атаковали эсминец США и два судна в Красном и Аравийском морях

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы заявили в воскресенье, что обстреляли американский эсминец и два судна в Красном и Аравийском морях, сообщают западные СМИ.

По их данным, представитель хуситов Яхья Сареа сообщил, что члены группировки запустили ракеты в сторону американского эсминца, а также - по судну Captain Paris. Кроме того, мятежники атаковали беспилотниками судно Happy Condor. О пострадавших не сообщается.

Ранее в воскресенье Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что судно в 40 морских милях к югу от йеменского Аль-Муха проинформировало о двух взрывах близ него. В ведомстве отметили, что никто не пострадал.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.