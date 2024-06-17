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Как минимум 15 человек погибли при столкновении поездов в Индии, 60 пострадали

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Не менее 15 человек погибли и еще 60 пострадали в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в Индии, сообщает в понедельник издание The Hindu.

При этом отмечается, что число погибших еще может возрасти.

Товарный поезд врезался в пассажирский недалеко от города Силигури в штате Западная Бенгалия на востоке Индии. На фото с места происшествия можно наблюдать, что как минимум один вагон после столкновения завалился на бок, а некоторые его части деформированы.

На месте ЧП работают врачи и спасательные команды.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родным жертв трагедии.

"Мои соболезнования тем, кто потерял своих близких. Я молюсь за скорейшее выздоровление пострадавших", - написал он в социальной сети X.

Моди также отметил, что обсудил эту ситуацию с официальными лицами, и министр железных дорог Ашвини Вайшнав уже выехал на место столкновения.

Нарендра Моди Индия
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