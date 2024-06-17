В Испании задержали членов ячейки ИГ, призывавших нападать на стадионы Евро-2024

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Испанская полиция при помощи коллег из других стран задержала девять членов ячейки террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), призывавших совершать нападения во время Олимпиады в Париже и чемпионата Европы по футболу, а также на футбольный клуб "Реал Мадрид", сообщает в понедельник газета El Confidencial.

По данным издания, эти люди призывали своих единомышленников совершить вооруженное нападение на стадион "Сантьяго Бернабеу" испанского клуба "Реал Мадрид". В частности, они призывали открыть стрельбу по автобусу команды, когда он прибудет на стадион.

Кроме того, члены ячейки ИГ призывали совершать нападения на стадионы в Берлине, Мюнхене и Дортмунде во время чемпионата Европы по футболу 2024 года, а также на летней Олимпиаде в Париже.

Гражданская гвардия Испании во время расследования сотрудничала с ФБР и Европолом. Также с Мадридом сотрудничали власти Нидерландов, Германии, Франции, Эстонии, Румынии и Исландии.

Среди задержанных есть жители городов Жирона, Кадис и Альмерия.

В апреле ИГ угрожали провести теракты, нацеленные на места проведения запланированных матчей футбольной Лиги чемпионов. Тогда власти Франции, Испании и Великобритании усиливали меры безопасности из-за риска терактов.