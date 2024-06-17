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Парламент Армении 21 июня обсудит вопрос о референдуме по присоединению к ЕС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Парламент Армении проведет слушания по вопросу проведения референдума о представления заявки относительно членства республики в Европейском союзе.

Решение о проведении 21 июня слушаний на тему "Предложение о проведении референдума по вопросу представления заявки относительно членства Армении в Европейском Союзе" одобрено на внеочередном заседании постоянной парламентской комиссии по европейской интеграции в понедельник.

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С предложением об организации референдума выступила Платформа демократических сил, участниками которой являются прозападные партии "Республика", "Во имя Республики", Христианско-демократическая партия и Европейская партия Армения.

В свою очередь глава МИД Армении Арарат Мирзоян в понедельник встретился с аккредитованными в Ереване послами стран Евросоюза и сообщил о начале переговоров вокруг новых партнерских программ с ЕС.

"Важно продолжать интенсивные усилия с Евросоюзом, поскольку мы начинаем переговоры вокруг новых партнерских программ", - написал Мирзоян в соцсети X.

В конце мая Мирзоян заявил, что Армения и ЕС пересматривают свои отношения в сторону развития, ожидаются процессы, которые выйдут за рамки соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС (SEPA).

По его словам, Армения и ЕС обсуждают новые инструменты сотрудничества в соответствии с заявлениями Еревана о готовности быть ближе к Евросоюзу.

Армения ЕС
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