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США ввели санкции против физлиц и структур из Китая и Омана из-за поставок оружия хуситам

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Минфин США в понедельник ввел санкции в отношении примерно десятка физических и юридических лиц из Китая и Омана, которые, по мнению Вашингтона, имеют отношение к поставкам вооружений мятежникам-хуситам.

"Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) вводит санкции в отношении двух физлиц и пяти структур, которые содействовали закупкам оружия для группировки "Ансар Аллах", членов которой обычно называют хуситами", - говорится в пресс-релизе Минфина США.

Отмечается, что, помимо этого, OFAC также вводит санкции против одного человека и одной компании, а также одного судна под флагом Камеруна, "которые способствовали доставке товаров, продажа которых обеспечивает важный поток финансирования для хуситов, что помогает им в закупках оружия". Уточняется, что капитан судна украинец Вячеслав Салыга и обслуживающая компания Stellar Wave Marine L.L.C из ОАЭ также попали под ограничительные меры.

Санкции ввели в том числе против Али Абдель-Вахаба Мухаммада аль-Вазира, находящегося в КНР, и его компании Guangzhou Tasneem Trading Company Limited. Кроме того, санкции ввели в отношении находящейся в Гонконге материнской компании Tasneem Trading Company Limited.

Санкции также затронули импортно-экспортную компанию International Smart Digital Interface, базирующуюся в Омане.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. США и Великобритания в ответ регулярно наносят удары по объектам хуситов в Йемене.

США Китай Оман Йемен
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