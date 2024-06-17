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На полигоне в Чехии во время учений сработал боеприпас, один человек погиб

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Один военный погиб, еще восемь получили ранения в результате взрыва боеприпаса во время учений на полигоне Либава на юго-востоке Чехии, передает в понедельник чешское радио.

"Один солдат скончался после взрыва на военном полигоне в Либаве. Еще семь солдат и один гражданский получили ранения и доставлены в госпиталь в Оломоуце", - приводит радио сообщение чешской армии.

По данным представителей местных властей, инцидент никак не повлиял на жизнь людей, которые проживают по соседству с полигоном.

Военная полиция начала расследование происшествия.

По некоторым данным, на этом полигоне проходят обучение и украинские военнослужащие.

Чехия Либава
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