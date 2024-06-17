Байден хочет повысить налоги на прибыль в США, республиканцы - снизить

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Ставка налога на прибыль компаний в США, которая сейчас составляет 21%, является одним из наиболее важных факторов в набирающих силу налоговых дебатах: демократы и республиканцы хотят изменить ее в противоположных направлениях, что в любом случае будет иметь серьезные последствия как для компаний, так для доходов бюджета страны, пишет The Wall Street Journal.

Если демократы одержат победу на президентских выборах в ноябре, то ставка может подняться до 28%. Это будет одним из самых высоких уровней среди крупных экономик мира.

Республиканцы движутся в направлении сокращения ставки до 15%, хотя такой план еще не был утвержден партией. Такой уровень является самым низким с 1935 года. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп на прошлой неделе заявил руководителям компаний, что он хочет ставку в 20%.

Каждый процентный пункт ставки стоит более $130 млрд за десятилетие налоговых поступлений, создавая разрыв в более чем $1 трлн между позициями партий и привлекая огромный интерес к результатам выборов со стороны крупнейших компаний США, отмечается в статье.

"Зачем нам ставить американские компании в неконкурентоспособное положение? И если мы это делаем, почему мы ждем, что привлечем инвестиции в США?" - сказал глава производителя потребительских товаров Procter & Gamble Джон Мёллер.

Он отвечает за налоговые вопросы в Business Roundtable (BRT). Эта ассоциация представляет интересы более 200 крупных американских корпораций, на долю которых приходится почти четверть ВВП страны. BRT планирует кампанию с восьмизначными расходами, нацеленную на сохранение ставки налога на текущем уровне.

Борьба за ставку налога на прибыль является частью более широких вопросов налоговой политики, с которыми законодатели столкнутся в следующем году, поскольку истекает срок действия значительных частей налогового законодательства от 2017 года. В их число входят, в том числе, ставка налога для физических лиц, налоговый вычет на детей и освобождение от налога на имущество.

Корпорации добились снижения налогов во время первого срока Трампа, и они выиграют, если он снова победит. В 2017 году многие компании настаивали на снижении ставки корпоративного налога с 35% до 25%, а Трамп и конгрессмены-республиканцы снизили ставку до 21%. Они пытались дать компаниям долгосрочный сигнал о том, что они могут размещать прибыль и инвестиции в США, при этом получая аналогичную прибыль после уплаты налогов.

В отличие от других частей того же закона, снижение корпоративной ставки не имеет срока действия. Но налоговая политика постоянна лишь настолько, насколько постоянна политическое большинство, которое ее создает, отмечает WSJ.

Демократы указывают на то, что доходы от налога на прибыль компаний в США как доля экономики являются низкими в международном масштабе. По прогнозам Бюджетного управления Конгресса, он принесет около 8% доходов в течение следующего десятилетия, что намного меньше, чем подоходный налог или налог на фонд оплаты труда.

При этом в отличие от других стран Штаты облагают налогом значительную долю дохода бизнеса с индивидуальных деклараций владельцев, а не через корпоративный налог.

"Доля корпоративного налога уже низкая, а прибыль корпораций достигла рекордных высот, - заявила глава Национального экономического совета (NEC) Лейл Брейнард. - Как ни посмотри, мы не собираем достаточно с корпораций".