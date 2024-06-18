Медведев призвал способствовать интеграции платежных систем РФ и АСЕАН

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Необходимо стимулировать интеграцию платежных систем РФ и стран АСЕАН, сообщил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"Применительно к России, как известно, большинство наших банков из-за деструктивной политики западных стран отключены от системы SWIFT. Это создает сложности, не буду скрывать, но это не фатальная проблема, поскольку такого рода ограничения придают импульс развитию нашего практического сотрудничества в сфере использования национальных валют во взаимных расчетах", - сказал он на заседании круглого стола "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" во Владивостоке во вторник.

"И, конечно, для нас важно способствовать интеграции платежных систем России и стран десятки, а также расширению корреспондентских отношений между банками наших стран. Этот вопрос актуален в связи с достаточно интенсивным торговым оборотом, который между нашими государствами существует, а также для обеспечения вопросов продовольственной безопасности, которые актуальны в мире как никогда", - добавил Медведев.

По его словам, Россия мировой лидер по экспорту зерна, подсолнечного масла, удобрений, других продуктов агропромышленного комплекса.

"За последние годы мы в этом направлении сделали такой очень серьезный качественный рывок вперед и действительно стали важнейшим игроком на продовольственном рынке. Но нам пытаются противодействовать, противодействовать наращиванию поставок. Я имею ввиду и ограничения против российских финансовых институтов, и прямую блокировку российских судов в своих портах, вторичные санкции против наших ближайших партнеров. Вы тоже знаете, о чем идет речь и, к сожалению, тоже с этим сталкиваетесь", - отметил Медведев.

Все это наносит вред обеспечению базовых потребностей населения многих стран, подчеркнул он.