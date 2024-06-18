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Военнослужащие КНДР пересекли границу с Южной Кореей второй раз за две недели

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Северокорейские солдаты, работающие в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, во вторник пересекли границу с Югом, сообщает "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS).

По данным JCS, около 20-30 северокорейских солдат с рабочими инструментами пересекли военную демаркационную линию в пределах демилитаризованной зоны на центральном участке границы около 8:30 утра (2:30 по мск).

В свою очередь, южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы. После чего северокорейские солдаты вернулись на свою сторону границы.

Отмечается, что аналогичный случай произошел 9 июня.

Представитель JCS отметил, что, вероятно, инцидент имеет случайный характер.

По его словам, с апреля Пхеньян размещает сотни военнослужащих в приграничных районах для проведения целого ряда мероприятий, таких как установка мин, возведение стен и строительство дорог для военных операций.

"Эти действия, по-видимому, являются мерами по усилению внутреннего контроля за северокорейскими военными и жителями и отражению их попыток пересечь границу", - заявили в Объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи.

Южная Корея JCS КНДР
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