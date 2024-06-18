Ким Чен Ын сопроводил Путина до его резиденции

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын сопроводил президента РФ Владимира Путина, прибывшего с государственным визитом в Пхеньян, до его резиденции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков "Интерфаксу".

"Лидер проводил Путина до его резиденции и пожелал доброй ночи", - сказал Песков, отвечая на вопрос, продолжается ли беседа лидеров РФ и КНДР, которая началась сразу после их встречи в аэропорту.

Ким Чен Ын лично встретил Путина у трапа самолета, лидеры вместе прошли по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам которой был выстроен почетный караул.

Общение Путина и Ким Чен Ына началось буквально с первых минут встречи: уже почти дойдя до машин кортежа, приостановившись, лидеры оживленно что-то обсуждали некоторое время. Затем Путин пригласил Ким Чен Ына в свой президентский "Аурус", но возникла заминка, когда каждый попытался пропустить другого первым в машину. В итоге президент РФ занял в лимузине пассажирское место справа, лидер КНДР - слева, и кортеж в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов покинул аэропорт.