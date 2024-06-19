Ким Чен Ын заявил, что отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Отношения РФ и КНДР вступают в период нового расцвета, сказал председатель государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ын, открывая переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века", - сказал лидер КНДР.

Он выразил уверенность в том, что в ходе визита Путина "пламенная дружба двух стран" будет укрепляться.

Руководитель КНДР горячо приветствовал своего гостя в начале переговоров. Он отметил, что нынешний визит подтверждает качество российско-корейских отношений, которые вступили в период самого высокого развития. По его словам, этот визит является историческим моментом и имеет самое важное стратегическое значение на протяжении всей истории отношений России и Северной Кореи.

Ким Чен Ын обратил внимание на то, как главу российского государства встречали простые жители Пхеньяна. "Я думаю, что энтузиазм, который показали вам наши жители, еще раз подтверждает настоящий уровень наших отношений", - заявил он.