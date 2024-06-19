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Путин заявил, что Россия ценит поддержку КНДР политики РФ, в том числе на украинском направлении

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российская Федерация ценит поддержку КНДР, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении, - такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, открывая переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном в расширенном составе.

"Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении", - сказал Путин.

Он также отметил, что взаимодействие между Россией и КНДР основано на принципах равноправия и взаимного уважения интересов друг друга.

Обращаясь к своему визави, российский лидер заметил, что искренне рад воспользоваться его приглашением и посетить КНДР.

"Россию и КНДР многие десятилетия связывает прочная дружба и тесное добрососедство", - отметил он.

Владимир Путин КНДР Ким Чен Ын РФ
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