В конгрессе ухудшили прогноз дефицита бюджета США в 2024 фингоду

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Дефицит американского бюджета в 2024 финансовом году, который завершится в сентябре, увеличится до $1,92 трлн по сравнению с $1,69 трлн годом ранее, по оценке Бюджетного управления Конгресса США (CBO).

Предыдущий прогноз на текущий год, опубликованный в феврале, был ниже на $400 млрд, то есть дефицит должен был снизиться.

CBO ожидает дальнейшего роста отрицательного сальдо в последующие годы – до $2,8 трлн в 2034 фингоду. Совокупный дефицит в ближайшее десятилетие может составить $22,1 трлн, что на $2,1 трлн (на 10%) выше предыдущего прогноза.

Скорректированный размер дефицита (с учетом переноса даты ряда платежей) будет составлять 7% ВВП в 2024 фингоду и 6,5% ВВП в следующем фингоду. К 2027 фингоду он опустится до 5,5%, но затем достигнет 6,9% ВВП в 2034 фингоду.

Средний размер данного показателя за последние 50 лет составлял 3,7% ВВП, говорится в сообщении CBO.

Расходы бюджета в 2024 фингоду составят $6,8 трлн (или 23,9% ВВП), доходы – $4,9 трлн (или 17,2% ВВП), по оценке управления.

Объем госдолга, как ожидается, увеличится с 99% ВВП в этом году до рекордных 122% ВВП к концу 2034 года. Прежний максимум в 106% ВВП был зафиксирован сразу после Второй мировой войны.

"Рост процентных выплат и обязательных расходов опережает сокращение затрат по статьям бюджета, которые утверждаются ежегодно, и повышение доходов", - отмечается в сообщении.

Чистые процентные выплаты по гособязательствам, как ожидается, поднимутся с 2,4% ВВП ($658 млрд) в прошлом фингоду до 3,1% ($892 млрд) в текущем году, 3,4% ($1,016 трлн) в следующем году и до 4,1% ($1,71 трлн) через десять лет.

CBO также прогнозирует, что экономика США по итогам календарного 2024 года вырастет на 2% на фоне повышения безработицы и незначительного ослабления инфляции. Аналогичные темпы сохранятся и в будущем году. Затем в 2026 году и далее подъем замедлится примерно до 1,8%.

Федеральная резервная система, как ожидается, начнет снижать базовую процентную ставку в начале 2025 года. В среднем в следующем году она будет составлять 4,8% годовых, в 2026 году - 3,8%, в 2027-2028 годах - 3,1% и в 2029-2034 годах - 3%.

Также управление полагает, что доходность десятилетних американских гособлигаций будет находиться в районе 4,5% годовых в этом году по сравнению с 4% в 2023 году. Затем в 2025 году она опустится до 4,1%, в 2026 году - до 3,7%. Как ожидается, средний уровень доходности в 2027-2028 гг. составит 3,6% годовых, в 2029-2034 гг. - 4%.

Безработица в стране в этом году поднимется до 3,9%, в следующем году - до 4%, в 2026 году - до 4,2%. В 2023 году она находилась на отметке 3,6%.