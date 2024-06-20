"Зарубежнефть" получила инвестлицензию на освоение блока 11-2 на шельфе Вьетнама

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Зарубежнефть" получила инвестиционную лицензию на освоение блока 11-2 континентального шельфа Вьетнама, сообщает корреспондент "Интерфакса".

В ходе визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам был подписан ряд документов. В рамках церемонии обмена документами министр промышленности и торговли Вьетнама передал гендиректору акционерного общества "Зарубежнефть" Сергею Кудряшову инвестиционную лицензию на освоение блока 11-2 континентального шельфа Вьетнама.

Кроме того, в рамках визита был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству во Вьетнаме между ПАО "НОВАТЭК" и Корпорацией нефти и газа "Петровьетнам".