Глава Минобороны ФРГ планирует закупить для войск к 2030 году 105 танков Leopard 2A8

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус намерен заказать для бундесвера еще 105 танков Leopard 2A8, которые должны будут пополнить войска до 2030 года. Об этом сообщает в четверг журнал Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет бюджетного комитета бундестага.

"Несмотря на оскудевшую казну, министр обороны Борис Писториус хочет сделать еще один большой заказ для оснащения бундесвера. По данным Der Spiegel, его ведомство хочет потратить 2,93 млрд евро, заказав 105 танков Leopard 2A8 у компании KNDS. Их должны будут поставить в войска к 2030 году", - информирует издание.

По информации журнала, часть танков будет предназначена для планируемых к развертыванию сил ФРГ в Литве, а часть послужит задаче модернизации бронетанковых сил бундесвера в самой ФРГ.

Этот заказ должен еще одобрить бюджетный комитет.

Der Spiegel напоминает, что бундесвер в данный момент располагает 310 танками различных типов семейства Leopard; новый заказ увеличит парк боевых машин на треть.

Издание отмечает, что ранее бундесвер уже планировал приобрести у KNDS 123 танка Leopard 2A8; но пока поступил заказ лишь на 18 таких танков взамен отправленных ранее в рамках помощи Украине.

Тем не менее, в полученных Der Spiegel документах говорится, что планируемый заказ на 105 танков имеет "от среднего до высокого риска" невыполнения со стороны KNDS в связи с дефицитом сырья и электронных компонентов на мировых рынках.