Германия планирует вместе с Норвегией создать гиперзвуковые ракеты для ВМС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Военные ФРГ собираются совместно с Норвегией разработать гиперзвуковые ракеты для немецких фрегатов и ввести их в строй с 2035 года. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на полученные им конфиденциальные документы.

"Бундесвер хотел бы вместе с Норвегией сконструировать гиперзвуковые ракеты для ВМС", - информирует издание.

"Согласно секретным документам о проекте, ФРГ и Норвегия хотят совместными усилиями разработать гиперзвуковую управляемую ракету (...) большой дальности против морских целей, которой смогут вооружать немецкие фрегаты с 2035 года", - отмечает журнал.

На эти цели у бюджетного комитета бундестага запросили 652 млн евро. В свою очередь Норвегия выбрала в качестве основы этого сотрудничества свой проект гиперзвуковой ракеты морского базирования Tyrfing и компанию Kongsberg Defence & Aerospace как основного подрядчика.