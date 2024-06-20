Китай в мае сократил импорт пластмасс из РФ в денежном выражении на 7,6%, экспорт – на 5,1% г/г

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Китай в мае в денежном выражении сократил импорт российских пластмасс и изделий из них на 7,6% относительно мая 2023 года, до $38,125 млн. Об этом сообщается в статистике Главного таможенного управления КНР.

Относительно апреля текущего года импорт просел еще сильнее – на 26,4%.

Полиэтилена из РФ импортировано на $24,74 млн (-28,4% к апрелю и +1,7 к маю-2023), полипропилена - на $6,768 млн (-33,1% к апрелю и -27% к маю-2023), полистирола - на $1,89 тыс. (против $176,67 тыс. в апреле, в мае 2023 года не импортировался), поливинилхлорида - на $1,974 млн (-25,8% к апрелю, -19,2% к маю-2023).

Экспорт пластмасс в РФ вырос на 5,2% к апрелю, но просел к маю прошлого года на 5,1%, до $340,313 млн. Денежные поступления от реализации полиэтилена составили $13,492 млн (-14,1% к апрелю, +26,5% к маю-2023), полипропилена - $4,575 млн (-11,2% апрелю, снижение вдвое к маю-2023), полистирола - $5,023 млн (+10,4% к апрелю, +53,6% к маю-2023), ПВХ - $11,263 млн (-12% к апрелю, -28,8% к маю-2023).

Импорт каучуков, резины и изделий из них из РФ в мае ушел вниз на 24% к апрелю и на 10,5% к маю 2023 года, до $75,178 млн. Экспорт вырос - на 12% к апрелю, но просел на 14,6% к маю 2023 года, до $156,011 млн.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года Китай нарастил импорт российских пластмасс и изделий из них на 25% в денежном выражении, до $143,15 млн, и сократил экспорт на 11,3%, до $997,45 млн. Импорт каучуков, резины и изделий из них из РФ в первом квартале вырос в 1,5 раза, до $217,05 млн, а экспорт, напротив, снизился - на 9%, до $493,76 млн.