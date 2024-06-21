СБ ООН 19 июля обсудит сотрудничество этой организации с ОДКБ, СНГ и ШОС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Заседание Совета Безопасности ООН по теме сотрудничества международной организации с ОДКБ, СНГ и ШОС пройдет в Нью-Йорке 19 июля под председательством России, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"19 июля в Нью-Йорке под председательством Российской Федерации состоится заседание Совета Безопасности, которое будет посвящено теме сотрудничества между Организацией Объединенных Наций с одной стороны и ОДКБ, СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам Совет министров иностранных дел ОДКБ.

Он отметил, что Россия предложила эту тему как председатель Совета Безопасности ООН в июле, она получила поддержку. На заседание приглашен выступить генеральный секретарь ОДКБ.