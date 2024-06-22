Китайская ракета вывела на орбиту спутник для исследования гамма-всплесков

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Чанджен-2С" в субботу вывела на орбиту телескоп SVOM, предназначенный для слежения за сильными космическими взрывами, известными как гамма-всплески, сообщило Китайское национальное космическое управление.

Спутник будет мониторить гамма-всплески - мощнейшие космические взрывы, свет от которых идет до Земли миллиарды лет.

"Ранние гамма-всплески, которые произошли, когда Вселенная была еще в процессе создания, поможет нам изучить космическую эволюцию", - сказал Вэй Цзяньянь, главный специалист проекта SVOM.

Аппарат весом 930 кг создан в рамках сотрудничества Китая и Франции. Ракета была запущена с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань в Китае.