Tasnim сообщило, что иранская делегация покинула переговоры после угроз Трампа

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии в знак протеста против высказываний американского президента Дональда Трампа, сообщает в воскресенье агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Официального подтверждения пока не поступало.

Ранее Трамп в эфире американского телевидения пригрозил захватить Ормузский пролив. Также он угрожал президенту Ирана Масуду Пезешкиану, заявившему, что иранская сторона должна сохранить возможность обогащать уран.

Также Трамп писал в соцсети Truth Social в воскресенье, что нанесет новый удар по Ирану, если Тегеран не остановит действия проиранских группировок в Ливане.