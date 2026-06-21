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Tasnim сообщило, что иранская делегация покинула переговоры после угроз Трампа

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии в знак протеста против высказываний американского президента Дональда Трампа, сообщает в воскресенье агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Официального подтверждения пока не поступало.

Ранее Трамп в эфире американского телевидения пригрозил захватить Ормузский пролив. Также он угрожал президенту Ирана Масуду Пезешкиану, заявившему, что иранская сторона должна сохранить возможность обогащать уран.

Также Трамп писал в соцсети Truth Social в воскресенье, что нанесет новый удар по Ирану, если Тегеран не остановит действия проиранских группировок в Ливане.

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