Трамп не исключил, что возьмет под контроль Ормузский пролив и введет плату

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Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что может решить взять под контроль Ормузский пролив, если не сможет достигнуть соглашения с Ираном.

"Мы можем забрать себе пролив, если это потребуется", - сказал он в эфире Fox News.

По его словам, в таком случае США введут плату за пересечение пролива: 20% перевозимой нефти.

При этом, власти США ранее заявляли, что выступают против того, чтобы Иран вводил плату за движение судов через пролив.

Также Трамп заявил, что предупредил в субботу иранское руководство, что сейчас им не следует перекрывать Ормузский пролив.