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В центре Астаны загорелось высотное здание

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Астане тушат пожар в одном из высотных зданий жилого комплекса на улице Туран, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"По уточненном данным, происходит возгорание наружной облицовки здания. Здание административное и частично жилое. На месте работают пожарные по 3 рангу. Задействованы 16 единиц техники и 72 человека", - говорится в сообщении.

К данному моменту эвакуированы восемь человек, из них один ребенок.

Информация о пострадавших не поступала, отметили в МЧС. На месте происшествия создан штаб.

Казахстан Астана
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