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Площадь пожара в высотном здании в Астане составила 180 кв. метров

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пожарные сняли угрозу распространения огня в высотном здании в Астане, сообщила в субботу пресс-служба МЧС Казахстана.

Как говорится в сообщении, предварительная площадь пожара 180 кв. м.

По данным МЧС, в ликвидации пожара задействованы 87 человек личного состава и 19 единиц техники. Тушение возгорания происходит изнутри с использованием внутренних пожарных кранов.

Высотное здание на проспекте Туран загорелось в субботу около 15:00, были эвакуированы восемь человек, в том числе ребенок. Пострадавших нет. Тушение пожара продолжается.

Казахстан Астана
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