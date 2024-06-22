Вице-канцлер ФРГ призвал Пекин не продавать РФ товары двойного назначения

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Пекин выразил надежду, что китайская сторона откажется от продажи товаров двойного назначения России, сообщает в субботу агентство EFE.

"Китай заявлял, что не будет передавать вооружения. Хотелось бы, чтобы аналогичная ясность установилась и в случае с товарами двойного назначения: чтобы не передавали товары, которые можно использовать в военной сфере. Это бы помогло торговым отношениям между Китаем и ФРГ", - заявил он на пресс-конференции.

Хабек провел переговоры в Китае с официальными лицами. При этом ранее на этой неделе стало известно, что не состоится его встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Немецкая сторона объяснила это тем, что рабочие графики сторон не совпадали.

Европейские официальные лица регулярно критикуют торговые отношения КНР с РФ. Китайская сторона заверяет, что не поставляет России оружие, а все существующие торговые отношения не нарушают какие бы то ни было правила.