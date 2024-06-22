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Вице-канцлер ФРГ назвал справедливым шагом пошлины ЕС на электромобили Китая

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Решение ЕС о пошлинах на ввоз китайских электромобилей - продуманная мера, которую не следует считать наказанием за что бы то ни было, заявил в субботу вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Пекин.

"Важно понимать, что речь не идет о пошлинах, введенных в качестве наказания", - приводят его слова европейские СМИ.

Хабек заверил, что Еврокомиссия перед тем, как принять решение о пошлинах, внимательно изучала, можно ли считать субсидии, получаемые китайскими производителями, недобросовестной конкуренцией.

Глава государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе со своей стороны заявил, что планируемые пошлины ЕС нанесут урон обеим сторонам.

Как сообщают официальные китайские СМИ, он предупредил, что Пекин примет меры по защите интересов своих компаний. Также Чжэн Шаньцзе призвал Берлин "проявить лидерские качества в ЕС" и добиться того, чтобы Брюссель "отказался от неправильных шагов".

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Ранее Европейская комиссия заявила о намерении ввести дополнительные пошлины на ввоз в ЕС китайских электромобилей с июля. В рамках проводимого расследования регулятор пришел к предварительному заключению, что участники цепочки создания стоимости электромобилей в КНР выигрывают от несправедливого субсидирования. Это создает угрозу экономического ущерба для европейских производителей электромобилей, считают в Еврокомиссии.

ЕС Китай Германия Роберт Хабек
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