Вице-канцлер Германии в ходе визита в КНР не сможет встретиться с китайским премьером

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Встреча вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, на которую германский политик рассчитывал в рамках поездки в Китай, не состоится, сообщило издание Die Welt со ссылкой на представителей германской делегации.

Они заявили, что встречу "не удалось назначить на утро перед отъездом" Хабека в Шанхай, который был запланирован заранее. Конкретные причины не называются.

Визит Хабека в КНР продлится до воскресенья, он хочет обменяться мнениями с председателем Госкомитета КНР по развитию и реформам Чжэн Шаньцзе, министром торговли Ван Вэньтао и министром промышленности Цзинь Чжуанлуном. В центре внимания будут вопросы двусторонних отношений и текущие вопросы экономической, энергетической и климатической политики, пишет газета.

В Пекине, вступая в германском посольстве, Хабек высказался за реформирование стратегии Германии в отношении Китая, заявив, что "рано или поздно китайская стратегия должна быть обновлена".

Около года назад федеральное правительство Германии разработало стратегию взаимодействия КНР. В ней Китай описывается как партнер, конкурент и системный соперник одновременно, напоминает издание.

Вице-канцлер раскритиковал отсутствие единого европейского подхода к Китаю: "Европа важна, и мы должны держаться вместе", - цитирует политика Die Welt.

Газета пишет, что в настоящее время между Евросоюзом и Китаем "назревает торговая война". Еврокомиссия хочет ввести карательные пошлины на китайские электромобили, Китай уже пригрозил принять контрмеры.