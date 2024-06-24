В пригороде Баку четыре человека погибли при задержании вооруженного преступника

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Трое полицейских и один гражданский погибли в результате операции по задержанию вооруженного преступника в пригороде Баку.

В совместном заявлении МВД и Генпрокуратуры Азербайджана говорится, что инцидент произошел в бакинском поселке Шувелан.

Сотрудники полиции пытались задержать ранее неоднократно судимого и находившегося в розыске Аллахвердиева Ровшана Огтай оглу, мужчина оказал вооруженное сопротивление. Он прикрывался за спинами членов своей семьи и открыл огонь из охотничьего ружья марки Lancaster. В результате погибли три сотрудника полиции и один гражданский.

Аллахвердиев был ликвидирован.