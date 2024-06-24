Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 15:38

Tesla сократила не менее 14% штата в этом году

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla сократила не менее 14% штата в этом году, подсчитал CNBC на основе внутренних данных компании.

В списке рассылки Tesla "для всех сотрудников" по состоянию на 17 июня находилось чуть более 121 тыс. человек, включая временных работников. В официальной отчетности за четвертый квартал 2023 года сообщалось, что на конец декабря в компании работало 140,47 тыс. человек.

Главный исполнительный директор компании Илон Маск 17 июня отправил электронное письмо всем сотрудникам, в котором говорилось, что "в течение следующих нескольких недель Tesla проведет всеобъемлющий анализ, чтобы предоставить гранты с опционами (на акции компании - ИФ) за исключительные результаты". Он добавил, что такие гранты также будут предоставлены "любому, кто сделает что-то выдающееся для компании".

Объявление об увольнениях было сделано в апреле. Тогда Маск говорил о намерении сократить свыше 10% сотрудников.

В первом квартале выручка Tesla упала на 9%, что стало самым значительным снижением с 2021 года. Подъем продаж в этом году замедлился во всей промышленности по выпуску электромобилей после двух лет быстрого подъема. Спад спроса оказал особенно сильное негативное влияние на Tesla, поскольку ее Model Y была самым продаваемым электромобилем в мире в 2023 году.

Сотрудник Tesla рассказал CNBC на условиях анонимности, что некоторые рабочие завода опасаются, что в июле могут последовать новые увольнения в зависимости от результатов второго квартала. Компания, как ожидается, опубликует данные о производстве и продажах за этот период в начале июля.

Tesla
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Apple обвинили в нарушении закона о цифровых рынках ЕС

Apple обвинили в нарушении закона о цифровых рынках ЕС

В Абхазии задержали трех подозреваемых в причастности к убийству у КПП "Псоу"

Виктор Орбан уверен, что руководство ЕС необходимо сменить

ЕС освободил от санкций бриллианты, ограненные до запрета на камни российского происхождения

ЕС освободил от санкций бриллианты, ограненные до запрета на камни российского происхождения

Первый транш помощи от прибыли с активов РФ поступит Украине на следующей неделе

ЕС запретил перегружать в своих портах СПГ из РФ для третьих стран

Под новые санкции ЕС попали 116 физических и юридических лиц

Под новые санкции ЕС попали 116 физических и юридических лиц

Что случилось этой ночью: понедельник, 24 июня

Греческий сухогруз получил повреждения в результате атаки йеменских хуситов

Греческий сухогруз получил повреждения в результате атаки йеменских хуситов
Обострение палестино-израильского конфликта

США предупреждают Израиль, что вторжение в Ливан может вызвать широкий конфликт в регионе

США предупреждают Израиль, что вторжение в Ливан может вызвать широкий конфликт в регионе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });