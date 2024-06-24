Tesla сократила не менее 14% штата в этом году

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla сократила не менее 14% штата в этом году, подсчитал CNBC на основе внутренних данных компании.

В списке рассылки Tesla "для всех сотрудников" по состоянию на 17 июня находилось чуть более 121 тыс. человек, включая временных работников. В официальной отчетности за четвертый квартал 2023 года сообщалось, что на конец декабря в компании работало 140,47 тыс. человек.

Главный исполнительный директор компании Илон Маск 17 июня отправил электронное письмо всем сотрудникам, в котором говорилось, что "в течение следующих нескольких недель Tesla проведет всеобъемлющий анализ, чтобы предоставить гранты с опционами (на акции компании - ИФ) за исключительные результаты". Он добавил, что такие гранты также будут предоставлены "любому, кто сделает что-то выдающееся для компании".

Объявление об увольнениях было сделано в апреле. Тогда Маск говорил о намерении сократить свыше 10% сотрудников.

В первом квартале выручка Tesla упала на 9%, что стало самым значительным снижением с 2021 года. Подъем продаж в этом году замедлился во всей промышленности по выпуску электромобилей после двух лет быстрого подъема. Спад спроса оказал особенно сильное негативное влияние на Tesla, поскольку ее Model Y была самым продаваемым электромобилем в мире в 2023 году.

Сотрудник Tesla рассказал CNBC на условиях анонимности, что некоторые рабочие завода опасаются, что в июле могут последовать новые увольнения в зависимости от результатов второго квартала. Компания, как ожидается, опубликует данные о производстве и продажах за этот период в начале июля.