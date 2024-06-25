Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 10:43

Норвегия создаст запас зерна на случай боевых действий или пандемии

Норвегия создаст запас зерна на случай боевых действий или пандемии
Фото: Luke Sharrett/Bloomberg/Getty Images

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии во вторник подписало соглашение с четырьмя компаниями с целью запастись зерном для населения страны на случай экстренных ситуаций - вооруженных конфликтов, климатических изменений и пандемий, сообщает Associated Press (AP).

Сделка предусматривает распределение 30 тыс. тонн зерна по всей стране: этот запас будет принадлежать государству, однако условия хранения будут обеспечивать компании. Также норвежские власти намерены продолжить наращивать зерновой резерв до 2029 года и получить 82,5 тыс. тонн к концу десятилетия.

"Так что у нас будет достаточно зерна на три месяца для жителей Норвегии, если случится кризис", - заявил норвежский министр сельского хозяйства Гейр Поллестад.

В данный момент население Норвегии составляет 5,5 млн человек.

AP напоминает, что Осло делало подобные запасы в 1950-е годы, но закрыло в 2003 году такие зернохранилища. В 2022 году комиссия, изучавшая подготовленность страны к экстренным ситуациям, рекомендовала возобновить практику. В 2023 году власти объявили о планах выделять ежегодно на эти цели $6 млн.

Вместе с тем Норвегия располагает Всемирным семенохранилищем на Шпицбергене, где на глубине 130 м размещены для безопасного хранения образцы семян основных сельскохозяйственных культур.

Норвегия Шпицберген Осло
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

Верховный суд Израиля решил, что ультраортодоксальные иудеи должны пройти службу в армии

Верховный суд Израиля решил, что ультраортодоксальные иудеи должны пройти службу в армии

Китайский зонд "Чанъэ-6" доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны

Что случилось этой ночью: вторник, 25 июня

Обострение палестино-израильского конфликта

Руководство ХАМАС может переехать из Катара в Ирак

Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании

Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании

Ассанж согласился признать себя виновным в обмен на освобождение

США во вторник выделят очередной транш военной помощи Украине в $150 млн

Полицейский погиб в ДТП с кортежем премьера Венгрии в Германии

Что произошло за день: понедельник, 24 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });