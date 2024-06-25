Норвегия создаст запас зерна на случай боевых действий или пандемии

Фото: Luke Sharrett/Bloomberg/Getty Images

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Правительство Норвегии во вторник подписало соглашение с четырьмя компаниями с целью запастись зерном для населения страны на случай экстренных ситуаций - вооруженных конфликтов, климатических изменений и пандемий, сообщает Associated Press (AP).

Сделка предусматривает распределение 30 тыс. тонн зерна по всей стране: этот запас будет принадлежать государству, однако условия хранения будут обеспечивать компании. Также норвежские власти намерены продолжить наращивать зерновой резерв до 2029 года и получить 82,5 тыс. тонн к концу десятилетия.

"Так что у нас будет достаточно зерна на три месяца для жителей Норвегии, если случится кризис", - заявил норвежский министр сельского хозяйства Гейр Поллестад.

В данный момент население Норвегии составляет 5,5 млн человек.

AP напоминает, что Осло делало подобные запасы в 1950-е годы, но закрыло в 2003 году такие зернохранилища. В 2022 году комиссия, изучавшая подготовленность страны к экстренным ситуациям, рекомендовала возобновить практику. В 2023 году власти объявили о планах выделять ежегодно на эти цели $6 млн.

Вместе с тем Норвегия располагает Всемирным семенохранилищем на Шпицбергене, где на глубине 130 м размещены для безопасного хранения образцы семян основных сельскохозяйственных культур.