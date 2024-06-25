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Лондон снял санкции с Филипповского, включенного в список как топ-менеджер АЛРОСА

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Великобритания сняла санкции с бывшего CFO "АЛРОСА" Алексея Филипповского, говорится в сообщении британского регулятора OFSI.

"АЛРОСА" с весны 2022 года закрыла информацию о топ-менеджменте. По данным осведомленного источника, Филипповский не работал в "АЛРОСА" уже в первой половине 2022 года.

Филипповский, назначенный на пост заместителя гендиректора "АЛРОСА" в августе 2017 года, был включен в санкционный список Великобритании 22 февраля 2022 года. До прихода в "АЛРОСА" он был финдиректором "Сибирской генерирующей компании", а перед этим 9 лет проработал в "СИБУРе".

АЛРОСА OFSI Лондон СИБУР Великобритания Алексей Филипповский
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