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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 16:44

В Кении полиция открыла огонь холостыми патронами для разгона протестующих

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Кенийские полицейские в пригороде Найроби обстреляли холостыми патронами протестующих, выступающих против законопроекта об ужесточении налогообложения, сообщает в среду Associated Press (AP).

"В одном из предместий на востоке Найроби полиция произвела более 700 холостых выстрелов", - информирует агентство со ссылкой на полицию.

Кроме того, из-за осложнения ситуации в сфере безопасности в ночь на среду на помощь полиции привлекли армейские подразделения. В частности, они патрулировали центральные районы Найроби.

Президент Кении Уильям Руто накануне заявил, что все доступные силы были брошены на борьбу с теми, кто "подрывает безопасность страны". Он выразил уважение молодым кенийцам, которые изначально составляли костяк протестующих, однако отметил, что на данном этапе протесты "захватила организованная преступность".

Впоследствии президент Кении назвал происходящее изменой и пообещал подавить протесты "любой ценой".

Накануне акции протеста прокатились по Кении в связи с недовольством населения законопроектом, предусматривающим повышение существующих и введение новых налогов. Благодаря этому законопроекту власти намерены получить дополнительные $2,7 млрд, сократить бюджетный дефицит и государственный долг.

Манифестанты в Найроби прорвались в здание парламента и подожгли его. Полиция открыла огонь, в результате чего, как сообщала во вторник "Аль-Джазира", погибли не менее 13 человек, еще более 100 пострадали.

Кения Найроби
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