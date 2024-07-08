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ЕС выделит Молдавии 50 млн евро кредита и выплатит грант в 22,5 млн евро

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о предоставлении Молдавии кредита в 50 млн евро на льготных условиях. Кроме того, ЕК сообщила о новой выплате до конца июля гранта в размере 22,5 млн евро.

"Эта финансовая поддержка поможет Молдавии покрыть часть потребностей в финансировании на 2024 год и поддержать макроэкономическую стабильность, одновременно обеспечивая возможность дальнейших реформ", - говорится в коммюнике ЕК.

"Экономика Молдавии продемонстрировала скромный рост в 2023 году после глубокой рецессии в 2022 году - страна, в частности, сталкивается с серьезными проблемами энергетической безопасности", отмечает ЕК.

Это четвертый транш в рамках продолжающейся макрофинансовой помощи Молдавии. Еврокомиссия пришла к выводу, что страна выполнила политические условия, согласованные с ЕС, для выделения этих средств. В частности, по мнению Брюсселя, Молдавия улучшила управление государственным сектором и укрепила независимость Национального банка.

"Молдавия также усилила верховенство права, приняв закон о внеочередной аттестации (т.е. полной проверке) судей. Прогресс достигнут и в борьбе с коррупцией благодаря улучшению сотрудничества между антикоррупционными и правоохранительными органами", - считают в Еврокомиссии и выражают надежду, что макрофинансовая помощь "поможет Молдавии продвинуться по европейскому пути".

На межправительственной конференции ЕС-Молдавия 25 июня в Люксембурге был дан старт переговорам о вступлении страны в Евросоюз.

Еврокомиссия Евросоюз Молдавия
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