В Киргизии запрещают ввоз и продажу вейпов и электронных сигарет

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU -Парламент Киргизии на заседании в среду поддержал запрет на ввоз и продажу вейпов и электронных сигарет.

Целью соответствующих поправок в законодательство, инициированных рядом депутатов, является защита здоровья и благополучия молодых граждан от употребления электронных сигарет.

Нарушение о запрете использования электронных сигарет влечет наложение административного штрафа. Предлагается ввести штраф за курение электронных сигарет в неустановленных местах для физических лиц в размере 40 тыс. сомов ($460), для юридических лиц - 60 тыс. сомов ($690). За реализацию электронных сигарет предлагается штраф в 65 тыс. сомов ($745), за ввоз электронных штраф в 150-200 тыс. сомов ($1,7-2,3 тыс.) или лишение свободы на срок от одного до двух лет.