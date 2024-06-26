Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 11:57

Госдолг Германии в I квартале вырос на 0,6% до 2,46 трлн евро

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Государственный долг Германии на конец первого квартала 2024 года составлял 2 трлн 461,4 млрд евро, по предварительным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с концом 2023 года он вырос на 15,7 млрд евро, или на 0,6%. Относительно марта прошлого года госдолг увеличился на 54,7 млрд евро, или на 2,3%.

Федеральная задолженность в первом квартале по сравнению с концом 2023 года повысилась на 0,4% (до 1,703 трлн евро), долг федеральных земель - на 1,2% (до 602,3 млрд евро), городов и коммун ФРГ – на 1,4% (до 156,1 млрд евро).

Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Приговор казахстанскому экс-министру за убийство жены оставлен без изменения

В ЕС осудили ограничения на деятельность европейских СМИ в России

Продажи De Beers в пятом цикле снизились на 31% год к году

Продажи De Beers в пятом цикле снизились на 31% год к году

Ассанж вернулся на родину в Австралию

Марк Рютте утвержден на пост генсека НАТО

Марк Рютте утвержден на пост генсека НАТО

Что случилось этой ночью: среда, 26 июня

Дело Ассанжа официально прекращено, его освободили в зале суда

Дело Ассанжа официально прекращено, его освободили в зале суда

Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения информации о нацобороне США

Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения информации о нацобороне США

Ассанж предстанет перед судом на острове Сайпан

Ассанж предстанет перед судом на острове Сайпан

Глава Пентагона Остин поговорил по телефону с Белоусовым

Глава Пентагона Остин поговорил по телефону с Белоусовым
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });