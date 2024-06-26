Госдолг Германии в I квартале вырос на 0,6% до 2,46 трлн евро

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Государственный долг Германии на конец первого квартала 2024 года составлял 2 трлн 461,4 млрд евро, по предварительным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

По сравнению с концом 2023 года он вырос на 15,7 млрд евро, или на 0,6%. Относительно марта прошлого года госдолг увеличился на 54,7 млрд евро, или на 2,3%.

Федеральная задолженность в первом квартале по сравнению с концом 2023 года повысилась на 0,4% (до 1,703 трлн евро), долг федеральных земель - на 1,2% (до 602,3 млрд евро), городов и коммун ФРГ – на 1,4% (до 156,1 млрд евро).