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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 19:27

Главком боливийской армии требует смены правительства

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Командующий вооруженными силами Боливии Хуан Хосе Суньига заявил, что армия требует смены правительства, сообщают в среду боливийские СМИ.

"Я уверен в том, что вскоре мы увидим новое правительство. Произойдет смена министров, поскольку так дальше в нашем государстве продолжаться не может. Мы демонстрируем наше недовольство, это наш долг. Вооруженные силы должны вернуть эту страну, она не должна становиться еще бедной, хватит унижать армию", - приводят боливийские СМИ слова Суньиги.

Он отметил, что армия действует в координации с полицейскими подразделениями.

По словам главкома, армия устала от нынешней власти, действующего президента Луиса Арсе он назвал "временщиком".

Известно также, что Суньига посетил дворец правительства в Ла-Пасе Кроме того, состоялся его с президентом Луисом Арсе. Подробности не сообщаются.

Между тем, многие представители высшей власти в Боливии заявили, что не допустят военного переворота.

В настоящее время площадь перед дворцом правительства блокирована военной техникой. Против тех, кто собрался вокруг площади, военные применили спецсредства.

Боливия Хуан Хосе Суньига Луис Арсе
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