Решения по стратегической повестке ЕС на пять лет примут на саммите в Брюсселе

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Двухдневный саммит Европейского союза откроется в четверг в Брюсселе.

Перед его началом, как ожидается, будет подписано соглашение об обязательствах в области безопасности перед Украиной, вероятно, с Владимиром Зеленским, хотя должностные лица ЕС до последнего момента воздерживались официально подтверждать его участие в событии, несмотря на то, что председатель Евросовета Шарль Мишель написал 25 июня в своем приглашении на саммит руководителям стран Евросоюза об "обмене мнениями с президентом Украины".

Высокопоставленный европейский чиновник сообщил в среду журналистам в Брюсселе, что Украине отведено заметное место в повестке дня Евросовета, тогда как Мишель подчеркнул в своем письме, что будет крайне важно активизировать "военную поддержку Украины, сосредоточив внимание на противовоздушной обороне, боеприпасах и ракетах".

Вместе с тем глава Евросовета особо выделил три запланированных решения саммита: утверждение стратегической повестки ЕС, дальнейшие внутренние реформы сообщества и согласование институциональных назначений в Евросоюзе после выборов в Европейский парламент.

Беседовавший с журналистами на условии анонимности функционер ЕС при этом сказал, что порядок работы встречи на высшем уровне организаторы еще накануне саммита продолжали обсуждать и уточнять.

"Отмечаю важность этого Европейского совета. Это первый официальный Европейский совет после выборов. Это начало нового цикла, и будет ключевой пункт - стратегическая повестка руководителей. Они будут говорить о работе в предстоящие пять лет", - заявил высокопоставленный источник.

Из международных тем дискуссий выделяется ближневосточный кризис. Как следует из письма-приглашения председателя Евросовета, саммит призовет к "полной реализации условий предложения о прекращении огня, изложенных в резолюции 2735 Совета Безопасности ООН, а также к уважению и выполнению постановлений Международного суда".

Будет повторен призыв к немедленному прекращению огня в Газе, освобождению всех заложников и увеличению гуманитарной помощи. Европейские лидеры намерены подтвердить "непоколебимую приверженность прочному и устойчивому миру на основе решения о создании двух государств".

Европейский источник также подтвердил, что лидеры стран ЕС не обойдут своим вниманием события в Грузии в связи с принятием закона о "прозрачности иностранного влияния". "Цель Европейского совета - направить Грузии сильный сигнал о том, что возникли проблемы", - сказал чиновник. По его мнению, ясно, что из-за действий официального Тбилиси "в конечном счете на карту поставлено вступление Грузии в Европейский союз".

Участники совещания в верхах рассмотрят ход выполнения наиболее важных решений, принимавшихся ранее Европейским советом.

"Эта встреча также позволит нам конструктивно продвинуться по задачам, которые мы выдвинули в наших предыдущих постановлениях. Это включает в себя выполнение наших задач мартовского Европейского совета в отношении безопасности и обороны", - сказано в письме Мишеля лидерам стран ЕС.