КНДР собирается поставлять в РФ яблоки и женьшень

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - КНДР планирует поставлять в РФ яблоки и женьшень, также еть интерес к торговле сельскохозяйственными животными и молочной продукцией.

Как сообщает Россельхознадзор, об этом шла речь на встрече руководителя службы Сергея Данкверта с заместителем председателя комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхором.

Российская сторона выразила готовность к сотрудничеству в области диагностики болезней животных и намерена поставить в КНДР порядка 30 тест-систем для этого, а также образцы вакцин, включая научное сопровождение.

Кроме того, была достигнута договоренность установить прямые контакты для ускорения взаимодействия между службами по вопросу взаимных поставок.

По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве в области карантина растений.

В ходе визита члены делегации КНДР посетили приморское межрегиональное управление Россельхознадзора, ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" и Дальневосточный филиал ФГБУ "ВНИИКР". В их ближайших планах - ознакомление с работой ВНИИ защиты животных и Московского филиала ФГБУ "ВНИИКР" во Владимире и Москве.