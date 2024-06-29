Минобороны Белоруссии направило дополнительные силы на участок границы с Украиной

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Минобороны Белоруссии направило дополнительные силы и средства ПВО для прикрытия военных и критически важных объектов гражданской инфраструктуры близ границы с Украиной.

По сообщению Минобороны Белоруссии, это сделано в связи с резким увеличением количества полетов беспилотных летательных аппаратов в северной части Украины, ведущих разведку в приграничных районах территории Белоруссии, а также скоплением сил ПВО в Житомирской области.

"В последнее время мы фиксируем резкое увеличение количества полетов беспилотных летательных аппаратов, ведущих разведку в приграничных районах территории Республики Беларусь. Обстановка в воздушном пространстве напряженная" - заявил начальник зенитных ракетных войск Белоруссии полковник Андрей Северинчик.

Он отметил постоянное нарушение государственной границы в воздушном пространстве Белоруссии. В данных условиях Военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны адекватно реагируют на складывающую обстановку вокруг Белоруссии, заявил представитель Минобороны.

"Для обеспечения обнаружения летательных аппаратов в воздушном пространстве нашей страны дополнительно наращены силы и средства разведки", - отметил он.

Северинчик сообщил о ведении радиолокационной разведки силами радиотехнических войск в тесном взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной борьбы, которые на сегодня являются одним из эффективнейших по борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Также он рассказал о наращивании системы постов визуального наблюдения с одной целью - обеспечение информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований, стоящих на боевом дежурстве.

Как заявил Северинчик, "с этой целью дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь".