Экспортеров ЕС обяжут препятствовать реэкспорту в Белоруссию подсанкционных товаров

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Экспортеров ЕС обяжут препятствовать реэкспорту в Белоруссию подсанкционных товаров, соответствующее решение опубликовано в субботу на официальном сайте Совета.

"Сегодняшнее решение требует, чтобы экспортеры ЕС включили в свой будущий контракт так называемую "оговорку о запрете по Беларуси", посредством которой они по контракту запрещают реэкспорт в Беларусь или реэкспорт для использования в Беларуси чувствительных товаров и технологий, товаров для боевых действий, огнестрельное оружие и боеприпасы", - говорится в документе.

"Чтобы минимизировать риск обхода, ЕС запретит транзит через территорию Беларуси товаров и технологий двойного назначения, товаров и технологий, которые могут способствовать военному и технологическому совершенствованию Беларуси или развитию ее сектора обороны и безопасности, товаров, которые могли бы способствовать укреплению промышленного потенциала Беларуси, товаров и технологий для использования в авиационной или космической промышленности, а также оружия, экспортируемого из ЕС", - пояснили в Совете ЕС.