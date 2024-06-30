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Орбиту МКС подняли более чем на километр перед прибытием нового экипажа

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли на 1,36 км для подготовки к прибытию пилотируемого корабля "Союз МС-26" и спуску на Землю "Союза МС-25", сообщили в воскресенье в "Роскосмосе".

"Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-26", пристыкованного к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС, запустились в 01:39 по московскому времени и, по предварительным данным Центра управления полётами Центрального научно-исследовательского института машиностроения (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), проработали 536 секунд, выдав импульс величиной 0,78 м/с", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что в результате средняя высота орбиты станции повысилась на 1,36 км и достигла 418,25 км.

В "Роскосмосе" сообщали, что запуск пилотируемого корабля "Союз МС-26" с космодрома Байконур намечен на 11 сентября.

В настоящее время на МКС работает экипаж из девяти человек - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон, а также прибывшие в июне на новом американском многоразовом корабле Starliner астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.

МКС Роскосмос
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