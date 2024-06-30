Девять человек погибли на юге Киргизии из-за схода селей

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Число погибших в результате схода селей на юге Киргизии достигло девяти человек, сообщила в воскресенье пресс-служба МЧС республики.

"1 300 человек, оставшиеся заблокированными из-за селей в Ноокатском ущелье, спасены", - сказал представитель пресс-службы.

28 июня в Ноокатском районе Ошской области Киргизии сошли мощные сели, в результате которых изолированными от населенных пунктов остались 1,3 тыс. человек.

К спасательным и ликвидационным работам МЧС Киргизии привлекло около 700 человек и несколько десятков единиц спецтехники, в том числе авиацию.