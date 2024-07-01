Самолет Минобороны Казахстана доставил для пострадавших от селей в Киргизии 2,7 т продуктов

Этим же бортом будут эвакуированы на родину казахстанцы

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Самолет министерства обороны Казахстана доставил в киргизский город Ош спасателей и гуманитарную помощь, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

"Спасатели МЧС Казахстана на воздушном судне Минобороны прибыли в город Ош Кыргызской Республики для эвакуации наших граждан и транспортировки тел погибших на родину (...). Кроме того, бортом доставлена гуманитарная помощь в виде продуктов питания общим весом 2,7 тонны для пострадавших от селевых потоков жителей Кыргызстана", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на борту самолёта в Киргизию прибыли спасатели РОСО (Республиканский оперативно-спасательный отряд - ИФ-К), врачи Центра медицины катастроф и психологи МЧС.

Ранее для координации поисково-спасательных работ в зону ЧС Ноокатского района Ошской области был направлен начальник ДЧС Жамбылской области Арман Токанов.

Кроме того, в ситуационном центре МЧС был создан оперативный штаб, специалисты которого находятся на постоянной связи с МЧС Киргизии и казахстанским посольством.

28 июня в Ноокатском районе Ошской области Киргизии сошли мощные сели, в результате которых изолированными от населенных пунктов остались 1,3 тыс. человек, погибли девять человек, в том числе четверо детей из Казахстана.