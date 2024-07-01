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Власти Китая объявили редкоземельные металлы собственностью государства

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Редкоземельные металлы в Китае являются собственностью государства, и власти будут осуществлять надзор за развитием этого сектора, говорится в документе Госсовета КНР.

Новые правила вступят в силу 1 октября.

Они также предусматривают создание Госсоветом новой информационной системы, связанной с редкоземельными металлами. Компании, занимающиеся добычей и переработкой, а также экспортом редкоземельных металлов, должны стать участниками этой системы и создать собственные инструменты для точной фиксации объемов добычи металлов.

В прошлом году власти КНР ввели ограничения на экспорт германия и галлия, которые активно используются при производстве полупроводниковой продукции, а также запретили экспорт технологий по добыче редкоземельных металлов.

Китай производит около 90% всех редкоземельных металлов в мире.

Китай
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