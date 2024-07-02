Банковские гиганты Запада сократили штат инвестбанковских структур в КНР в 2023 г. на 13%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - "Большая семерка" западных финансовых организаций в прошлом году сократила штат инвестбанковских подразделений в Китае на максимальные за многие годы 13% – до 1,781 тыс. человек, подсчитала Financial Times на основе недавно выпущенных годовых отчетов.

Речь идет о Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase & Co. и UBS. Китайские инвестбанковские подразделения большинства из них в прошлом году либо получили убыток, либо снизили прибыль.

FT отмечает охлаждение рынков капитала в КНР на фоне ослабления экономики, затяжного спада на рынке недвижимости и роста геополитической напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

"Западные инвестбанки попали в порочный круг, - заявил газете директор по Китаю в консалтинговой The Asia Group Хань Линь. - Слабый поток сделок ведет к сокращению инвестиций в материковые операции, а это, в свою очередь, ограничивает дальнейший поток сделок".

По его словам, некоторые банки "теряют терпение, учитывая, что возможности в Индии, Юго-Восточной Азии и США выглядят перспективнее".

В 2023 году банки сократили более 60 тыс. сотрудников по всему миру на фоне падения комиссий из-за снижения активности на рынках IPO и M&A.