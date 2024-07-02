Председатель ФРС Пауэлл отметил возобновление замедления инфляции в США

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Данные об инфляции в Соединенных Штатах сигнализируют о том, что тренд на замедление темпов роста потребительских цен возобновился, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

"Мы бы хотели увидеть больше данных, подобных тем, которые мы наблюдали в последнее время", - сказал Пауэлл, выступая на форуме ЕЦБ в Синтре.

"Да, мы достигли большого прогресса" в плане замедления инфляции, добавил он.

Ранее сообщалось, что индекс PCE Core (ключевой показатель инфляции для Федрезерва) в Штатах в мае увеличился на 2,6% в годовом выражении, минимальными темпами с марта 2021 года.