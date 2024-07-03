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Доходность 10-летних японских госбондов обновила максимум за 13 лет

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Доходность десятилетних государственных облигаций Японии в ходе торгов в среду выросла до 1,1% годовых, впервые с 2011 года, на ожиданиях нормализации денежно-кредитной политики центробанка страны.

С начала года доходность бумаг увеличилась примерно на 50 базисных пунктов.

Банк Японии ранее отмечал, что слабость иены повышает стоимость импорта и увеличивает инфляционное давление. Участники рынка полагают, что такие заявления повышают вероятность увеличения ключевой процентной ставки уже на июльском заседании. Также на этом заседании ЦБ планирует представить план по сокращению объемов покупки гособлигаций.

Курс доллара США в паре с иеной в среду растет на 0,3% и находится на уровне 161,89 иены. С начала года японская валюта подешевела почти на 15%.

Япония
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